He decidido olvidar el pasado

Si yo tuviera la oportunidad de regresar al pasado y cambiar algunas decisiones que he tomado, evitar decir algunas de las palabras o eludir cosas de las que hice, creo que hubiese pensando dos veces antes de hacerlas, pero como dicen en mi querida República Dominicana “lo que ta’ hecho, hecho ta’ mi pana”.

2 Timoteo 1: 7 “Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (RVR1960).

No podemos pasarnos la vida pensando en “lo que hubiera sido”, pues eso no es y no será. Es hora de comenzar a cambiar todos esos sentimientos que, lejos de bendecir nuestra vida, pueden estar interfiriendo en nuestro presente, dañando nuestro corazón e inundando nuestra mente de pensamientos del pasado.

Muchos todavía soñamos y decimos: “¿Cómo hubiera sido si me hubiera casado con tal persona?”. También decimos: “¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado tal carrera?”. Otros dicen: “¿Qué resultados hubiera tenido si hubiera tomado tal decisión?”, y la verdad no está mal analizar, pero de analizar a melancolizar hay una gran diferencia.

Ya no es hora de estar llorando, quejándose o lamentándose por algo que no fue, es hora de ver hacia el frente y comprender que los planes de Dios para nuestra vida son HERMOSOS y PERFECTOS, y si las cosas no salieron como queríamos es porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros.

La voluntad de Dios no es que estemos llorando por algo que ya pasó, ni mucho menos que nos pasemos la vida lamentándonos de algo que no hicimos. Dios quiere que nos levantemos en esta hora, que entendamos que mientras no tengamos la determinación de pasar la hoja de esa historia no podremos ver todas las bendiciones que Él nos quiere dar.

Levántate y sonríe, porque lo que viene para ti es más GRANDE de lo que un día te imaginaste que merecías, pues así es el estilo de Dios.

¡Únete conmigo y decidamos olvidar el pasado ya! ¡Vienen cosas mejores!

@johanabreu

